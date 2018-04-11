Ярцев: желаю Тихонову и Аленичеву вместе выйти в Премьер-Лигу

«Этих ребят я никогда не рассматривал как соперников. Я радуюсь их успехам и переживаю из-за их неудач. Хотя, когда мы играем друг с другом, каждому хочется победить. Но это нормально. Они, радуясь победе над «Тамбовом», тоже понимают: обыгрывают в том числе и меня (смеётся). Главное — я вижу: ребята прививают своим командам красивый, результативный футбол, в чём-то спартаковский. Желаю им вот так, двумя командами, и выйти в Премьер-Лигу», — сказал Ярцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.