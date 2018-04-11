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Ярцев: желаю Тихонову и Аленичеву вместе выйти в Премьер-Лигу
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Ярцев: желаю Тихонову и Аленичеву вместе выйти в Премьер-Лигу 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России, а ныне генеральный директор «Тамбова» Георгий Ярцев, празднующий сегодня 70-летие, рассказал о соперничестве в ФНЛ со своим бывшими подопечными Андреем Тихоновым и Дмитрием Аленичевым, которые сейчас возглавляют «Крылья Советов» и «Енисей» соответственно.
«Этих ребят я никогда не рассматривал как соперников. Я радуюсь их успехам и переживаю из-за их неудач. Хотя, когда мы играем друг с другом, каждому хочется победить. Но это нормально. Они, радуясь победе над «Тамбовом», тоже понимают: обыгрывают в том числе и меня (смеётся). Главное — я вижу: ребята прививают своим командам красивый, результативный футбол, в чём-то спартаковский. Желаю им вот так, двумя командами, и выйти в Премьер-Лигу», — сказал Ярцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.
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