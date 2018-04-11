Фанат «Манчестер Сити» поспорил на жену и проиграл

Африканский болельщик «Манчестер Сити» Амани Стенли поставил свою жену на то, что «горожане» оформят чемпионство в Английской премьер-лиге в дерби с "Манчестер Юнайтед" . Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации The Sun, Стенли в письменном виде заключил сделку со своим другом Шилла Тони, переживающим за «Манчестер Юнайтед», согласно которой он в случае поражения «Сити» отдавал бы ему жену на неделю.

В письме болельщик отметил, что на момент заключения документа оба находились в здравом уме.

"Манчестер Сити" вел по ходу матча со счетом 2:0, но в итоге проиграл 2:3 и отложил чемпионство.

"Горожане" лидируют в турнирной таблице с 13-очковым отрывом от «дьяволов». До конца чемпионата осталось шесть туров.

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