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Особый режим посещения Кремля будет введен на время Чемпионата Мира
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Особый режим посещения Кремля будет введен на время Чемпионата Мира 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Как сообщает НИА «Нижний Новгород», на время Чемпионата Мира по футболу будет введен особый режим посещения Кремля. Изменения связаны с указом президента об усилении мер безопасности на время мундиаля.
В дни проведения матчей в Нижнем Новгороде, игр с участием сборной России, 1/2 финала и финала Дмитровская и Кладовая башни будут закрыты. Туристы и граждане, не работающие в Кремле смогут находиться на территории объекта только в специально выделенных зонах (зонирование будет выполнено дирекцией по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижегородской области).
В постановлении также отмечается, что на период ЧМ из продажи на территории Кремля должны быть исключены товары, которые могут причинить вред посетителям. Кроме того, все питьевые фонтанчики должны быть исправны, качество воды должно контролироваться.
Матч-открытие на стадионе «Нижний Новгород» состоится 15 апреля, нижегородская футбольная команда «Олимпиец» сыграет с «Зенит-2».
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