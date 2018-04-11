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Во время ЧМ изменится режим посещения Кремля в Нижнем Новгороде
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Во время ЧМ изменится режим посещения Кремля в Нижнем Новгороде 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Соответствующее постановление выпустило правительство области.
Особый режим будет действовать с 10 июня по 15 июля. В частности, в дни проведения матчей в Нижнем Новгороде будет закрыта Дмитровская башня. В остальные дни сотрудники учреждений, расположенных на территории Кремля, смогут проходить внутрь через Дмитровскую, Кладовую, Никольскую, Северную и Ивановскую башни с 7:00 до 22:00, остальные граждане — с 8:00 до 21:00 (при этом Ивановская башня для них будет недоступна).
Но и, попав внутрь, тургруппы и обычные посетители смогут находиться на территории кремля только в специально выделенных зонах.
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