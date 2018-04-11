Во время ЧМ изменится режим посещения Кремля в Нижнем Новгороде

Соответствующее постановление выпустило правительство области.

Особый режим будет действовать с 10 июня по 15 июля. В частности, в дни проведения матчей в Нижнем Новгороде будет закрыта Дмитровская башня. В остальные дни сотрудники учреждений, расположенных на территории Кремля, смогут проходить внутрь через Дмитровскую, Кладовую, Никольскую, Северную и Ивановскую башни с 7:00 до 22:00, остальные граждане — с 8:00 до 21:00 (при этом Ивановская башня для них будет недоступна).

Но и, попав внутрь, тургруппы и обычные посетители смогут находиться на территории кремля только в специально выделенных зонах.