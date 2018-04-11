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Шпрыгин рассказал об ужесточении контроля за футбольными болельщиками на российских стадионах
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Шпрыгин рассказал об ужесточении контроля за футбольными болельщиками на российских стадионах 

RT на русском 1 час назад
«Полиция очень активно наблюдает за футбольными болельщиками и отмечает все нарушения на стадионе», — приводит слова Шпрыгина Al Jazzera.
Он отметил, что если раньше болельщики могли забыть о том, что произошло на стадионе, как только покидали его, то сейчас полиция может найти фанатов, обыскать их дом или вызвать на беседу.
«Российские фанаты отправляются подраться за границу, потому что в России это становится всё труднее», — добавил Шпрыгин.
Ранее сообщалось, что футбольный фанат проиграл жену, поставив на победу «Манчестер Сити» в матче с «Юнайтед».
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