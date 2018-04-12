Чем известен «самый ненавистный» судья мира

«Чемпионат» рассказал, чем известен арбитр Майкл Оливер , накануне назначивший спорный пенальти в ворота «Ювентуса» на 93-й минуте матча 1/4 Лиги чемпионов.

Так, в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги именно решение британца стало поводом для ссоры тренеров «Челси» и « Манчестер Юнайтед ». По мнению первого, игрок «МЮ» нарушил правила, а Оливер не зафиксировал нарушение. При этом «разобраться» наставник лондонцев решил не с арбитром.

Известен Майкл Оливер и забавными случаями. В матче любительских команд арбитр «перевоплотился» в игрока, но умудрился не попасть по воротам с метра. Кроме того, в прошлом году судья напугал самого Златана Ибрагимовича, 195-сантиметрового обладателя черного пояса по каратэ. Тогда Оливер случайно брызнул в его сторону пеной из баллончика, которой судьи обозначают места штрафных ударов.

А лишь несколько недель назад Оливер остановил матч 1/8 Лиги чемпионов, главного европейского футбольного турнира, из-за выбежавшей кошки.