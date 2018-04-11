УЕФА провел мастер-классы по обеспечению безопасности и подготовке стюардов на ЧМ-2018

ТАСС , 11 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел мастер-классы для российских офицеров по безопасности стадионов и инструкторов по подготовке стюардов на матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В мероприятиях приняли участие эксперты и представители УЕФА, офицеры по безопасности клубов Российской футбольной премьер-лиги, а также офицеры по обеспечению безопасности на стадионах.

"Российская сторона приветствовала инициативу УЕФА, — говорится в сообщении организации. — Она подтвердила, что работа по обеспечению безопасности на стадионах ведется в верном направлении. Попутно организаторы чемпионата мира получили возможность изучить наиболее эффективные методики работы и обменяться знаниями и передовым опытом".

УЕФА также оказал помощь в подготовке инструкторов по подготовке стюардов. Первая серия курсов открылась в Москве в 2015 году, за три года обучение прошли около 100 инструкторов.

"Качественная подготовка стюардов — ключевой элемент в реализации стратегии по обеспечению безопасности, они [стюарды] отвечают за работу с большим числом болельщиков, они должны быть подготовлены соответствующим образом. Чтобы это стало реальностью, УЕФА готовит инструкторов, которые впоследствии сами смогут обучать стюардов", — говорится в заявлении организации.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах.