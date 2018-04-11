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Бернарду Силва предложил использовать видеоповторы в ЛЧ со следующего сезона
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Бернарду Силва предложил использовать видеоповторы в ЛЧ со следующего сезона 

Чемпионат.com 56 минут назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:2) в своём «инстаграме» поблагодарил болельщиков за поддержку, а также выступил с предложением начать использовать систему видеоповторов (VAR) в турнире со следующего сезона.
«Спасибо вам за поддержку и невероятную атмосферу во время матча! Мы сделали всё, что смогли, поэтому ни о чём не сожалеем. В следующем сезоне мы вернёмся и попытаемся добиться успеха снова. Поздравления «Ливерпулю» и удачи в полуфинале. Теперь нам предстоит выиграть Премьер-лигу и завершить сезон с титулом.
Можно со следующего сезона начать использовать систему видеоповторов в Лиге чемпионов? Было бы здорово», — написал Силва.
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