Бернарду Силва предложил использовать видеоповторы в ЛЧ со следующего сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:2) в своём «инстаграме» поблагодарил болельщиков за поддержку, а также выступил с предложением начать использовать систему видеоповторов (VAR) в турнире со следующего сезона.

«Спасибо вам за поддержку и невероятную атмосферу во время матча! Мы сделали всё, что смогли, поэтому ни о чём не сожалеем. В следующем сезоне мы вернёмся и попытаемся добиться успеха снова. Поздравления «Ливерпулю» и удачи в полуфинале. Теперь нам предстоит выиграть Премьер-лигу и завершить сезон с титулом.

Можно со следующего сезона начать использовать систему видеоповторов в Лиге чемпионов? Было бы здорово», — написал Силва.