Майк Д’Антони: Травма у Мба а Муте не такая серьезная, как в прошлый раз

Аналогичное повреждение ранее стоило Мба а Муте 15 матчей регулярного чемпионата. «Мне кажется, травма у Мба а Муте не такая серьезная, как в прошлый раз, но я не могу знать точно», — цитирует Д’Антони ESPN.