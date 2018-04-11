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Майк Д’Антони: Травма у Мба а Муте не такая серьезная, как в прошлый раз
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Майк Д’Антони: Травма у Мба а Муте не такая серьезная, как в прошлый раз 

Советский спорт 2 часа назад
Аналогичное повреждение ранее стоило Мба а Муте 15 матчей регулярного чемпионата.
«Мне кажется, травма у Мба а Муте не такая серьезная, как в прошлый раз, но я не могу знать точно», — цитирует Д’Антони ESPN.
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