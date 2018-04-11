В колледже на Шкулева состоялся отборочный этап конкурса «Лучшая медицинская сестра»

Отборочный этап городского конкурса профессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра» среди жителей Юго-Восточного округа состоялся в стенах филиала №3 Медицинского колледжа №6, который расположен на улице Шкулева в районе Текстильщики. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— По результатам отборочного этапа определились участники первого тура конкурса. Ими стали победитель и призеры отборочных состязаний, по три человека в номинации. Для гостей прошел концерт с участием студентов, были показаны видеоролики и фильмы, — добавил представитель колледжа.

Филиал №3 Медицинского коллежа №6 расположен по адресу улица Шкулева, дом 4, строение 3. (мю)