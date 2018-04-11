В Академическом сразятся 160 самбистов

I турнир по борьбе самбо на призы АО «РСГ Академическое» состоится в субботу в школе № 19. В нем могут участвовать мальчики 2007-2011 года рождения и девочки 2008-2010 года рождения, которых поделят на возрастные группы. Соревнования пройдут в шестнадцати весовых категориях. В дальнейшем турнир планируют сделать регулярным.