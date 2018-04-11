Матвиенко: международные организации должны заявить о недопустимости политизации спорта

Выступая в среду на пленарном заседании верхней палаты парламента, сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев напомнил, что команда российских борцов не смогла получить визы в США для участия в Кубке мира по вольной борьбе.

"Разделяю возмущение всей спортивной общественности", — отреагировала Матвиенко, назвав чиновников, отказавших в визам спортсменам из РФ, «беспредельщиками».

"Конечно, надо добиваться, чтобы руководители международных спортивных организаций, в конце концов, громко заявили о недопустимости использовать спорт в политических целях, чтобы показали, что они независимые, что ратуют за спорт без преград, препятствий для отдельных стран", — призвала Матвиенко. «Надо и дальше продолжать работать с международными организациями и добиваться, чтобы такая практика была прекращена», — добавила она.

Председатель Совфеда также не исключила, что отказ в выдаче виз российским борцам стал следствием «недобросовестной конкуренции», поскольку сборная РФ «мощная, она всегда выигрывает».