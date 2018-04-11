Матвиенко: международные организации должны заявить о недопустимости политизации спорта 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым добиваться от международных спортивных организаций выступлений против политизации спорта и недопустимости введения ограничений для отдельных стран.
Выступая в среду на пленарном заседании верхней палаты парламента, сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев напомнил, что команда российских борцов не смогла получить визы в США для участия в Кубке мира по вольной борьбе.
"Разделяю возмущение всей спортивной общественности", — отреагировала Матвиенко, назвав чиновников, отказавших в визам спортсменам из РФ, «беспредельщиками».
"Конечно, надо добиваться, чтобы руководители международных спортивных организаций, в конце концов, громко заявили о недопустимости использовать спорт в политических целях, чтобы показали, что они независимые, что ратуют за спорт без преград, препятствий для отдельных стран", — призвала Матвиенко. «Надо и дальше продолжать работать с международными организациями и добиваться, чтобы такая практика была прекращена», — добавила она.
Председатель Совфеда также не исключила, что отказ в выдаче виз российским борцам стал следствием «недобросовестной конкуренции», поскольку сборная РФ «мощная, она всегда выигрывает».
Кубок мира по вольной борьбе проходил в Айова-Сити (США, штат Айова) 7-8 апреля. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство США в Москве отказало российским борцам в организации собеседований для получения американских виз. Позднее начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), старший тренер команды Виталий Фельдшеров сообщил ТАСС, что национальная команда фактически лишилась возможности выступить на турнире.