В Новосибирске выберут лучшего среди студентов авиационных колледжей страны

НОВОСИБИРСК, 11 апреля. / ТАСС /. Заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди будущих специалистов в сфере авиационной и ракетно-космической техники проходит в Новосибирске. В конкурсе принимают участие студенты из 15 регионов страны, которые выполняют задания для определения уровня их технических навыков, сообщил в среду ТАСС Андрей Брикман, директор Новосибирского авиационного технического колледжа имени Галущака, на базе которого проходят соревнования.

"Это основная олимпиада для учащихся, так как здесь участвуют в основном выпускники, и задания связаны с проверкой того, могут ли они уже выходить работать. Проверка идет как теоретическая, так и практическая — то есть они выполняют задания как технологи. Например, они в специальных САПР-технологиях (системе автоматизированного проектирования — ТАСС) делают 3D-модель и чертежи", — сказал собеседник агентства.

По словам директора авиационного колледжа, в этом году олимпиада по профмастерству проходит в Новосибирске, так как выпускница этого учебного заведения стала лучшей в предыдущем соревновании, которое проходило в Воронеже. Теперь она оценивает работу своих будущих коллег в составе жюри, в которое входят в основном специалисты профильных предприятий, в том числе ведущие сотрудники Новосибирского авиационного завода им. Чкалова

Как уточнили в пресс-службе правительства Новосибирской области, победитель и призеры заключительного этапа олимпиады могут претендовать на присуждение гранта президента РФ и могут быть рекомендованы для участия в международных конкурсах. Итоги олимпиады подведут в четверг, 12 апреля.