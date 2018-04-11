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Тэп-шоу «В одном ритме по всему миру»
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Тэп-шоу «В одном ритме по всему миру» 

Ezhikezhik.ru 40 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
21 апреля в Культурном центре «Москвич» состоится шоу «В одном ритме по всему миру», приуроченное к 15-летнему юбилею коллектива «FLAP».
Степом (англ. step dance от step «шаг» + dance «танец») считаются любые танцы с упором на работу ног, чечетку называют tap dance (от англ. tap «стучать; легкий стук») — все это одна разновидность хореографии, характерной особенностью которой является создание быстрых ритмических рисунков ногами. Направление появилось в Америке на рубеже XIX-XX веков в результате слияния африканской и европейской танцевальных культур. Танец исполняется в специальной обуви, подбитой металлическими набойками.
Шоу рассчитано на 3,5 часа и идет с антрактом.
Возрастное ограничение: 6+
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