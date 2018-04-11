В Алтуфьевском районе построят легкоатлетический манеж

В нем будут проводить физкультурно-оздоровительные занятия, тренировки по легкой атлетике и городские соревнования.

Спортивное сооружение расположится по адресу: улица Инженерная, владение 5а. Сейчас рабочие завершили подготовительные работы и приступили к возведению надземной части здания. По проекту предстоит построить одноэтажный легкоатлетический манеж и трехэтажный административно-бытовой корпус с раздевалками, душевыми, гардеробом, буфетом, административными и судейскими кабинетами, а также другими вспомогательными помещениями.

Размер легкоатлетического манежа составит 48 на 120 метров. Здесь оборудуют круговую беговую дорожку, прямую дорожку для спринта на 100 метров, два сектора для прыжков в длину и тройного прыжка, сектор для прыжков с шестом, два сектора для прыжков в высоту, сектор для толкания ядра, тренировочный сектор для метания снарядов в сетку.

Кроме того, там разместятся тренажерный зал, инфракрасная сауна, массажная, комментаторские и административные помещения, судейские комнаты, комнаты для допинг-контроля, трибуны для 280 зрителей. Манеж оснастят системой фотофиниша. А для маломобильных граждан в здании установят лифты, пандусы и тактильные указатели.

Корпус облицуют разноцветными геометрическими фигурами и красно-оранжевыми сэндвич-панелями. Фасад здания и торцы манежа украсят декоративные элементы с изображениями спортсменов. На входе сделают яркий козырек с названием комплекса. Открыть легкоатлетический манеж планируется в 2019 году.