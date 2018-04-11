Ещё
В Алтуфьевском районе построят легкоатлетический манеж
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Алтуфьевском районе построят легкоатлетический манеж 

Департамент строительства города Москвы 41 минуту назад
Фото: Департамент строительства города Москвы
В нем будут проводить физкультурно-оздоровительные занятия, тренировки по легкой атлетике и городские соревнования.
Спортивное сооружение расположится по адресу: улица Инженерная, владение 5а. Сейчас рабочие завершили подготовительные работы и приступили к возведению надземной части здания. По проекту предстоит построить одноэтажный легкоатлетический манеж и трехэтажный административно-бытовой корпус с раздевалками, душевыми, гардеробом, буфетом, административными и судейскими кабинетами, а также другими вспомогательными помещениями.
Размер легкоатлетического манежа составит 48 на 120 метров. Здесь оборудуют круговую беговую дорожку, прямую дорожку для спринта на 100 метров, два сектора для прыжков в длину и тройного прыжка, сектор для прыжков с шестом, два сектора для прыжков в высоту, сектор для толкания ядра, тренировочный сектор для метания снарядов в сетку.
Кроме того, там разместятся тренажерный зал, инфракрасная сауна, массажная, комментаторские и административные помещения, судейские комнаты, комнаты для допинг-контроля, трибуны для 280 зрителей. Манеж оснастят системой фотофиниша. А для маломобильных граждан в здании установят лифты, пандусы и тактильные указатели.
Корпус облицуют разноцветными геометрическими фигурами и красно-оранжевыми сэндвич-панелями. Фасад здания и торцы манежа украсят декоративные элементы с изображениями спортсменов. На входе сделают яркий козырек с названием комплекса. Открыть легкоатлетический манеж планируется в 2019 году.
Как сообщил руководитель городского Департамента строительства Андрей Бочкарев, по программе развития детского и юношеского спорта во всех округах строится большое количество спортивных сооружений. «Всего Адресная инвестиционная программа Москвы на 2018–2020 годы предусматривает строительство 30 спортивных объектов», — добавил Андрей Бочкарев.
Департамент строительства города Москвы: последние новости
Крытый каток откроется в Олимпийской деревне в 2019 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании29
Умер легенда «Челси»10
Фанат поставил жену на победу любимой команды9
Олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ1
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение