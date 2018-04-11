Врач «Ростова»: с Песьяковым всё хорошо, он готов сыграть в следующем матче

Бьорна Сигурдарсона. Врач «Ростова» Владимир Хохлов рассказал о состоянии здоровья футболистов ростовского клуба Сергея Песьякова «Сергей Песьяков тренируется в общей группе, с ним всё хорошо. Он готов сыграть в следующем матче. Сигурдарсон не попал в состав на матч с «Локомотивом» из-за проблем с приводящей мышцей левого бедра. По этой причине он был заменён в матче с ЦСКА», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным В 26-м туре РФПЛ «Ростов» 15 апреля на своём поле сыграет со «СКА-Хабаровск».