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Врач «Ростова»: с Песьяковым всё хорошо, он готов сыграть в следующем матче
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Врач «Ростова»: с Песьяковым всё хорошо, он готов сыграть в следующем матче 

Чемпионат.com 35 минут назад
Врач «Ростова» Владимир Хохлов рассказал о состоянии здоровья футболистов ростовского клуба Сергея Песьякова и Бьорна Сигурдарсона.
«Сергей Песьяков тренируется в общей группе, с ним всё хорошо. Он готов сыграть в следующем матче. Сигурдарсон не попал в состав на матч с «Локомотивом» из-за проблем с приводящей мышцей левого бедра. По этой причине он был заменён в матче с ЦСКА», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
В 26-м туре РФПЛ «Ростов» 15 апреля на своём поле сыграет со «СКА-Хабаровск».
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