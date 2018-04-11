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Власти регионов не смогут самостоятельно урезать бюджеты мировых судов
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Власти регионов не смогут самостоятельно урезать бюджеты мировых судов 

Парламентская газета 38 минут назад
Фото: Парламентская газета
В случае сокращения финансирования материально-технического обеспечения деятельности мировых судов и оплаты труда работников аппарата более чем на пять процентов, региональные власти будут обязаны получить согласие конференции судей субъекта. Соответствующий закон Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 11 апреля.
Закон направлен на улучшение условий работы мировых судей и унификации их технического и штатного устройства.
«Сейчас мировые судьи из-за отсутствия финансовой возможности не могут исполнить свои обязанности. Если бюджет урезан более, чем на пять процентов, это будет препятствовать исполнению правосудия», — подчеркнула заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Афанасьева.
Также закон уточняет, что руководство деятельностью аппарата мирового судьи осуществляет мировой судья соответствующего судебного участка.
Кроме того, устанавливается обязанность органов исполнительной власти субъекта согласовывать с мировым судьей соответствующего судебного участка вопросы перемещения работников аппарата мирового судьи, применения к ним поощрений и взысканий, утверждения графика отпусков.
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