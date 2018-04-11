Ещё
В гимназии имени Н. М. Карамзина прошла неделя физкультуры
Далее:
Читайте также:
Ещё

В гимназии имени Н. М. Карамзина прошла неделя физкультуры 

Ясенево 36 минут назад
Фото: Ясенево
Мальчишки и девчонки сдавали нормы ГТО, а также участвовали в спортивных викторинах.
Назвали неделю спорта — «О спорт, ты — мир!» Организатором спортивной недели выступил школьный парламент гимназии. Старшеклассники организовали всевозможные спортивные состязания: бег, городки, подтягивание на перекладине, спортивные танцы. В общем, младшеклассникам было очень интересно. После спортивных мероприятий была проведена встреча на тему «Сдаем нормы ГТО» для учащихся 5 классов и увлекательная «Спортивная викторина».
Ясенево: последние новости
В «Атланте» прошли соревнования по дартсу Пенсионеры Ясенева могут танцевать зумбу, заниматься английским и досконально изучить компьютер Московские волонтеры встретят болельщиков в фан-зоне на Воробьевых горах
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании28
Умер легенда «Челси»10
Фанат поставил жену на победу любимой команды9
Олимпийский чемпион дисквалифицирован за допинг
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ1
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение