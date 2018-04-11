В гимназии имени Н. М. Карамзина прошла неделя физкультуры

Мальчишки и девчонки сдавали нормы ГТО, а также участвовали в спортивных викторинах.

Назвали неделю спорта — «О спорт, ты — мир!» Организатором спортивной недели выступил школьный парламент гимназии. Старшеклассники организовали всевозможные спортивные состязания: бег, городки, подтягивание на перекладине, спортивные танцы. В общем, младшеклассникам было очень интересно. После спортивных мероприятий была проведена встреча на тему «Сдаем нормы ГТО» для учащихся 5 классов и увлекательная «Спортивная викторина».