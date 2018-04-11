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В Уфе состоялся первый юнармейский бал
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В Уфе состоялся первый юнармейский бал 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Его танцевальная программа открылась полонезом, затем участники бала станцевали падеграс и различные вариации вальса. Также свое мастерство продемонстрировали танцевальные пары, представляющие уфимскую спортивную школу.
В Уфе в Колонном зале министерства сельского хозяйства Башкирии прошел первый городской юнармейский кадетский бал.
Открылась танцевальная программа полонезом, затем участники бала станцевали падеграс и различные вариации вальса.
Также свое мастерство продемонстрировали танцевальные пары, представляющие уфимскую спортивную школу. Сегодня на её базе обучается 2000 юнармейцев и 1500 кадет.
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