В Уфе состоялся первый юнармейский бал 

Его танцевальная программа открылась полонезом, затем участники бала станцевали падеграс и различные вариации вальса. Также свое мастерство продемонстрировали танцевальные пары, представляющие уфимскую спортивную школу.
В Уфе в Колонном зале министерства сельского хозяйства Башкирии прошел первый городской юнармейский кадетский бал.
Открылась танцевальная программа полонезом, затем участники бала станцевали падеграс и различные вариации вальса.
Также свое мастерство продемонстрировали танцевальные пары, представляющие уфимскую спортивную школу. Сегодня на её базе обучается 2000 юнармейцев и 1500 кадет.