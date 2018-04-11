В Уфе состоялся первый юнармейский бал

Его танцевальная программа открылась полонезом, затем участники бала станцевали падеграс и различные вариации вальса. Также свое мастерство продемонстрировали танцевальные пары, представляющие уфимскую спортивную школу.

В Уфе в Колонном зале министерства сельского хозяйства Башкирии прошел первый городской юнармейский кадетский бал.

Открылась танцевальная программа полонезом, затем участники бала станцевали падеграс и различные вариации вальса.

Также свое мастерство продемонстрировали танцевальные пары, представляющие уфимскую спортивную школу. Сегодня на её базе обучается 2000 юнармейцев и 1500 кадет.