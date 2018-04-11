Судью нарушают антикоррупционный закон и остаются безнаказанными

В антикоррупционной комиссии Совета судей РФ предложили жестче наказывать судей, допускающих конфликт интересов и подделывающих свои декларации о доходах. Реалии таковы, что региональные советы судей просто журят своих коллег за нарушение антикоррупционного законодательства и не привлекают их к ответственности.

Рука руку моет — судьи не наказывают судей

В 2017 году антикоррупционная комиссия федерального Совета судей отказала 224 судьям, претендующим на повышение, и кандидатам на судейскую мантию. В 125 случаях у судей выявили конфликт интересов или уличили их в указании недостоверных сведений в своих декларациях. При этом, как рассказал изданию «Коммерсант» председатель комиссии Евгений Соседов, приостановка карьерного роста можно считать единственным серьезным последствиям для нарушителей, так как региональные советы судей при выявлении подобных инцидентов в подавляющем большинстве случаев просто их обсуждают без вынесения какого либо решения.

«У нарушителя с неправильными декларациями спрашивают, умышленно ли он это сделал. Тот отвечает, что нет. На этом все и заканчивается. Это может порождать ситуации, когда люди будут говорить друг другу: «Пишите, что хотите! Потом скажете, что сделали это неумышленно, и вам ничего не будет»», — рассказал Соседов.

Лишь к 12 людям из 125 были применены меры дисциплинарной ответственности. Другими причинами для отказа в продвижении по судейской иерархии стали выявленные факты уголовного или административного преследования самих судей и их родственников, «откос» от армии и незаконное оформление в собственность служебного жилья.

Также Соседов с прискорбием отметил, что в регионах считают нормальным, когда судьи арбитражных судов рассматривают и выносят решения по делам, в которых фигурируют компании их родных.