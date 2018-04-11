NASA показало видео Луны в высочайшем разрешении 4К

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства подготовило виртуальную экскурсию по Луне. Видеоролик изготовлен в разрешении 4К, что позволяет в мельчайших деталях рассмотреть поверхность спутника.

Как сообщает NASA, видео состоит из фотоснимков, сделанных за девять лет работы космическим аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter. Виртуальная экскурсия проходит по местам, иллюстрирующим различные лунные ландшафты.

"Некоторые находятся на ближней стороне и знакомы как профессиональным, так и любительским наблюдателям на Земле, а другие ясно видны только из космоса", — пояснил Эрни Райт, сотрудник студии космической визуализации NASA.

Среди локаций видео — посадочная площадка корабля американской миссии Apollo-17 в Долине Тельца-Литтроу. Отдельно демонстрируется маршрут астронавтов США в 1972 году. Разрешение до 25 сантиметров (10 дюймов) на пиксель позволяет рассмотреть нижнюю часть посадочного модуля корабля, который остался нетронутым 46 лет.

В ролике также рассказывается о плато Аристарха и о малоизученных местах вблизи Южного полюса.