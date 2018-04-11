Ещё
Александр Еременко: В «Салавате» получил игровое время, которое хотел получать в Казани
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Еременко: В «Салавате» получил игровое время, которое хотел получать в Казани 

Советский спорт 1 час назад
«У меня самые положительные эмоции от этой даты, достижения останутся на века. Те годы, которые я провёл в Уфе, незабываемые. Был профессиональный подбор игроков, люди подобрались хорошие. Всё сошлось, мы были едины. Победа над Казанью в полуфинале была самая незабываемая.
Гол Терещенко в овертайме? Это была радость, не сравнимая ни с чем. Приходя в Уфу из Казани, мы хотели обыграть эту команду, понимали что уровень „Ак Барса“ очень высок. Нам надо было пройти эту команду, и, слава богу, у нас это получилось. Гол Алексея Терещенко — один из незабываемых в моей карьере.
У каждого были определённые причины перехода из Казани в Уфу. Понятно, что есть у кого-то финансовая составляющая, но если касаться меня, то я хотел играть. Я получил в „Салавате“ то игровое время, которое хотел получать в „Ак Барсе“, –приводит слова Еременко „Бизнес Online“.
Советский спорт: последние новости
Каряка покинул тренерский штаб "Амкара" Роберто Манчини: Поздравляю «Рому». Это был отличный вечер для итальянского футбола Сол Кэмпбелл: На чемпионате мира в России будет много пива и водки
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании113
Пеле не приедет на ЧМ-2018 в Россию5
Умер легенда «Челси»10
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ2
Кришито определился с новым клубом
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение