Александр Еременко: В «Салавате» получил игровое время, которое хотел получать в Казани

«У меня самые положительные эмоции от этой даты, достижения останутся на века. Те годы, которые я провёл в Уфе, незабываемые. Был профессиональный подбор игроков, люди подобрались хорошие. Всё сошлось, мы были едины. Победа над Казанью в полуфинале была самая незабываемая.

Гол Терещенко в овертайме? Это была радость, не сравнимая ни с чем. Приходя в Уфу из Казани, мы хотели обыграть эту команду, понимали что уровень „Ак Барса“ очень высок. Нам надо было пройти эту команду, и, слава богу, у нас это получилось. Гол Алексея Терещенко — один из незабываемых в моей карьере.