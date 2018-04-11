Фото: 40 поваров с лопатами приехали в Новосибирск на чемпионат

В новосибирском Экспоцентре начался Открытый чемпионат Сибири по приготовлению пиццы — организаторы утверждают, что это самое массовое состязание такого рода в России.

Чемпионат проводится как часть выставки FoodServiceSiberia. По словам одного из организаторов соревнований, совладельца сети «Папа Карло» Дениса Метаева, мероприятие уже стало самым массовым соревнованием такого рода. В нём принимают участие 41 пиццайолло из 10 городов России. Кроме сибиряков из Барнаула, Кемерово, Северска, Кызыла и других городов на чемпионат приехали специалисты из Казани и Москвы.

Участники выступят в нескольких номинациях: классическая пицца, пицца в дуэте, самая быстрая растяжка, самая большая растяжка и пицца-акробатика.

Сегодня в первой половине дня прошли состязания по классической пицце. По отзывам самих участников, судейство на чемпионате был «суровым, но справедливым». Участнику могли снизить баллы, к примеру, если он пришёл на состязание без собственных заготовок — например теста или соуса, при том что всё необходимое им предоставляли организаторы. Не встретило понимания у жюри и использование нетипичных для пиццы основных ингредиентов, например сыра гауда вместо моцареллы. Один из участников, который во время состязаний коснулся рукой мусорной корзины, выбрасывая туда упавшие на пол продукты, был и вовсе дисквалифицирован.

Победители в каждой номинации смогут принять участие в Чемпионате России, который состоится в Москве с 24 по 27 сентября. А если им повезёт и там, то они будут представлять Россию на Чемпионате мира.

Основные соревнования пройдут в Экспоцентре сегодня и завтра, а подведение итогов и награждение пройдут в пятницу, 13 апреля. Посмотреть на соревнования может любой желающий. Кроме того, зрители могут попробовать любую пиццу, которую готовят участники, но только после того, как её продегустирует жюри.