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Почему деньги в России стали называть бабками
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Почему деньги в России стали называть бабками 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
Понять иностранцу русского человека очень сложно, если вообще возможно. Несмотря на обладание одним из самых красивых в мире языков, в бытовом общении в России часто используются жаргонные слова, обозначающие определенные предметы или действия. В качестве одного из любимых заменителей слова деньги мы обычно говорим «бабки», даже не подозревая, что стало первопричиной столь странной замены.
Версия первая: царская
В старину на Руси существовала особая социальная каста офеней. Эти люди не только развлекали простой люд на ярмарках и больших праздниках, но и обладали собственным тайным языком. Первые слова заменители пошли именно от них. Впоследствии в разговорный язык пришли иностранные слова и тюремный жаргон. При этом слово «бабки» удивительным образом имеет отношение, как к монаршим особам, так и к простым обитателям российских городов и деревень. Дело в том, что на пользующейся особой популярностью в дореволюционной России купюре в сто рублей была изображена Екатерина II в достаточно преклонном возрасте. В то же время большинство финансовых операций от ведения бизнеса до накопления денег «в чулке» проходило с использованием именно этой купюры. В то же время, все представители правящей династии Романовых, которых сменилось немало на протяжении XIX — начала XX века являлись в той или иной степени внуками или правнуками Екатерины II. В частности Александр I во время официальных речей ссылался на свою царственную бабку. Данный факт был быстро подмечен населением страны и купюру в сто рублей стали именовать «царственной бабкой». Однако произносить два слова было долго и неудобно. Поэтому сначала сторублевка превратилась просто в бабку, а затем все бумажные денежные банкноты стали именовать «бабками».
Версия вторая: крестьянская
Несмотря на то, что версия о происхождении слова «бабки» применительно к деньгам произошедшая от ста рублевой «Катеньки» является наиболее популярной, существуют и другие теории происхождения этого понятия, выглядящие не менее достоверно. Чаще всего слово «бабки» применяется в качестве вопроса «Сколько человек заработал „бабок“»? Ряд исследователей считают, что именно здесь и нужно искать ключ к разгадке происхождения этого понятия. Дело в том, что до революции в деревнях снопы, во время жатвы, составленные один к другому, называли «бабками». Когда снопов скапливалось от десяти до тринадцати, их начинали ставить во второй ряд. Получалось что-то вроде матрешки, действительно, похожей на бабку. Именно такими бабками крестьяне мерили урожай, спрашивая друг у друга «Сколько „бабок“ ты снял. При этом, поскольку хороший урожай и большое количество бабок считались мерилом достатка, со временем понятие „бабки“ стало аналогом слова „деньги“, постепенно перейдя из деревни в город.
Версия третья: игровая
Существует еще и третья мало популярная, но, тем не менее, заслуживающая внимания версия появления слова „бабки“ в понимании денег. В дореволюционной России, а также на протяжении нескольких десятилетий существования советской власти подростки во дворе любили играть в азартную игру на деньги, которая так и называлась „в бабки“. „Бабкой“ в данном случае выступала кость копыта животного, из которого вырезалась круглая бабка. Во время игры нужно было своей бабкой выбить как можно большее количество чужих бабок. Победитель в игре не только получал мелочь, стоявшую на кону, но и считался среди ровесников „обеспеченным“ человеком. Поскольку игра была крайне популярна в российских городах и селах повзрослевшие любители детской забавы продолжали именовать деньги „бабками“, а способ заработать обозначал как „набить бабок“.
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