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Будущий клуб Слуцкого объявил об отставке тренера
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Будущий клуб Слуцкого объявил об отставке тренера 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Голландский «Витесс» объявил об отставке главного тренера команды Хэнка Фрейзера. Об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы клуба, специалист в скором времени возглавит «Спарту» из Роттердама.
"Это непростое решение для все сторон, Фрейзер и «Витесс» многим обязаны друг другу. Но сейчас мы посчитали, что в ситуацию необходимо вмешаться", — сказал генеральный менеджер клуба Йост де Вит.
Отмечается, что исполнять обязанности тренера в оставшихся матчах чемпионата будет Эдвард Стейринг.
По окончанию сезона клуб возглавит российский специалист Леонид Слуцкий.
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