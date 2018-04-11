Будущий клуб Слуцкого объявил об отставке тренера

Голландский «Витесс» объявил об отставке главного тренера команды Хэнка Фрейзера. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы клуба, специалист в скором времени возглавит «Спарту» из Роттердама.

"Это непростое решение для все сторон, Фрейзер и «Витесс» многим обязаны друг другу. Но сейчас мы посчитали, что в ситуацию необходимо вмешаться", — сказал генеральный менеджер клуба Йост де Вит.

Отмечается, что исполнять обязанности тренера в оставшихся матчах чемпионата будет Эдвард Стейринг.

По окончанию сезона клуб возглавит российский специалист Леонид Слуцкий.