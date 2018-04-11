«Балтика» провела тренировку на новом калининградском стадионе

Арена «Калининград» встретила команду идеально изумрудным и ровным газоном. По признанию игроков и руководителей клуба, этой весной на таком поле балтийцы еще не тренировались и не играли. Предыгровое занятие длилось около часа. Участие в нём не принимал Антон Кобялко . Форвард несколько дней назад перенес операцию на травмированном колене, так что 11 апреля будет смотреть игру с трибуны. Настрой у «Балтики» боевой. Лишнего волнения нет, для игроков это рядовой матч чемпионата.

— У нас ровный состав, где каждый футболист может заменить товарища, поэтому я считаю, что мы должны показать свой лучший футбол, мы давно не играли при большом скоплении народа.