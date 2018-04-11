Ринат Билялетдинов: «В сборной Египта Салах будет менее опасен, но он все равно быстрее любого нашего защитника»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высоко оценил мастерство форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха , который накануне со своей командой победил «Манчестер Сити» (2:1) в ответном матча 1/4 финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира. В то же время специалист добавил, что в сборной Египта, которая является соперником национальной команды России в группе А ЧМ-2018, форварду будет сложнее проявить свои качества.

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— Салах — лидер «Ливерпуля» с хорошим набором качеств, — сказал Билялетдинов. — Но если оценивать его игру в целом, то во многом ему, конечно, помогают партнеры по команде. Но нам все равно не стоит тешить себя, хотя таких диспетчеров у Салаха в сборной не будет. В этом смысле нам повезло.

Но у него есть одно очевидное преимущество над любым нашим защитником — скорость. Этим он точно может создать нашей сборной проблемы.

— То есть против него лучше играть вдвоем?

— Если действовать так, то где-то получится недобор и свободная зона. Не хочу сочувствовать Черчесову, а констатирую факт — скорость не является преимуществом сборной России, поэтому против быстрых игроков будет сложно.

— То есть лучше играть в массированную защиту?

— Всем тренерам сборной России всегда сложно. Здесь какой путь — это сократить пространство за спиной и отдать часть поля сопернику, чтобы за счет этого построения можно было нейтрализовать скорость соперника. Говоря просты языком, мы не должны далеко уходить от своих ворот и делать ставку на отрыв, но и здесь, к сожалению, у нас есть сложности — нет быстрых футболистов в нападении, как Салах в Египте.

— А Смолов?

— Были надежды на Кокорина, но у него травма. Что касается Смолова, то у него есть дистанционная скорость, но она, скажем так, не является превосходящей защитников. Противостоять нам будут тоже скоростные защитники и убежать от них будет непросто. Нужна еще скорость, а где ее взять? Скудноват у нас выбор. Нужно тогда брать тактическими элементами.

— То есть из группы нам будет выйти сложно?