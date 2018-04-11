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Вешняковские школьницы приняли участие в турнире по пожарно-прикладному спорту
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Вешняковские школьницы приняли участие в турнире по пожарно-прикладному спорту 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Сборная команда Восточного административного округа стала второй в общекомандном зачёте на Кубке Москвы и Первенстве Москвы по пожарно-прикладному спорту, посвящённых памяти героических пожарных.
В составе большой разновозрастной команды выступили и две школьницы из Вешняков. Ребята успешно преодолели стометровую полосу препятствий и «взяли» учебную башню, используя штурмовую лестницу.
Тренер окружной сборной, начальник караула 46-й специальной пожарной части Максим Киндяков рассказал, что у них есть младшая, средняя и старшая группы — 13-14, 15-16 и 17-18 лет соответственно. В команду округа были выбраны самые сильные участники. Кто-то из них тренируется в учебных заведениях, кто-то ходит на окружные занятия. Кстати, секция пожарно-спасательного спорта имеется в каждом округе. Существуют и взрослые команды, отстаивающие честь округа и города.
В 2017 году пожарно-прикладному спорту исполнилось 80-лет. Максим Александрович подчеркнул, что пожарные продолжают популяризировать свою профессию. Происходит это, в том числе, и при помощи подобных соревнований.
Максим Киндяков добавил, что ребята, полюбившие этот спорт, продолжают посещать тренировки, даже учась в вузах по другим специальностям.
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