XVI гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» пройдут на Дону

XVI гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» пройдут в Ростовской области 20 мая.

Согласно информации из официальных источников, планируется, что в за победу в гонках поборются три десятка трактористов. На линию старта они выйдут в парах, тройках и четверках.

Гонщикам предстоит преодолеть спортивную трассу протяженностью более 15 км с опасными поворотами, трамплинами, водными препятствиями, крутыми спусками и подъемами на скорости до 100 км/ч.

На приобретение призов для победителей гонки из областного бюджета направят около 5 млн рублей.

Трое финалистов получат тракторы. Приз за четвертое место — оборотный плуг.

Предусмотрены также призы в специальных номинациях «За волю к победе», «За самый экстремальный заезд», «За самую высокую скорость», «За лучший дизайн трактора» и «Приз зрительских симпатий».