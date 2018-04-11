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XVI гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» пройдут на Дону
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XVI гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» пройдут на Дону 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
XVI гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» пройдут в Ростовской области 20 мая.
Согласно информации из официальных источников, планируется, что в за победу в гонках поборются три десятка трактористов. На линию старта они выйдут в парах, тройках и четверках.
Гонщикам предстоит преодолеть спортивную трассу протяженностью более 15 км с опасными поворотами, трамплинами, водными препятствиями, крутыми спусками и подъемами на скорости до 100 км/ч.
На приобретение призов для победителей гонки из областного бюджета направят около 5 млн рублей.
Трое финалистов получат тракторы. Приз за четвертое место — оборотный плуг.
Предусмотрены также призы в специальных номинациях «За волю к победе», «За самый экстремальный заезд», «За самую высокую скорость», «За лучший дизайн трактора» и «Приз зрительских симпатий».
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