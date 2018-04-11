Тренер «Зенита» Манчини поздравил «Рому» с выходом в полуфинал Лиги чемпионов 

Об этом сообщает «Советский спорт».
"Мои поздравления «Роме». Итальянский футбол пережил отличный вечер и проявил достоинство", — написал Манчини на своей странице в твиттере.
"Рома", после разгромного поражения в первой четвертьфинальной встрече с каталонской «Барселоной» со счетом 1:4, на домашнем стадионе смогла отквитать разницу и победить 3:0. За счет гостевого мяча «волки» смогли пройти в полуфинал.
Ранее сообщалось, что президент «Ромы» Джеймс Паллотта после успеха искупался в фонтане в окружении болельщиков итальянской команды.