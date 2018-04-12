В «Орленке» пройдет чемпионат ЮФО по мотокроссу

Краснодар. 12 апр. — Новая Кубань. На трассе спортивно-технического комплекса ВДЦ «Орлёнок» в Туапсинском районе 14 и 15 апреля состоится I этап чемпионата ЮФО по мотокроссу в классах 125см3, 250 см3 и «Открытый», Первенство и Чемпионат Краснодарского края и ЮФО по мотокроссу в классах 65 см3, 85 см3, 125 см3, а также I этап Кубка Федерации мотоциклетного спорта Краснодарского края (ФМСКК) в классе 50 см3 и в категории «МАСТЕР». Участниками соревнования станут более 100 сильнейших спортсменов Южного федерального округа. Возраст самого младшего — 5 лет, самого старшего — 65 лет. — Организация такого рода турниров на должном уровне — ответственная задача. И дело не только в технической подготовке. Этот старт собирает спортсменов самых разных поколений, объединённых общей страстью — мотокроссом. Среди них и будущие чемпионы, и гонщики уже прошедшие большой путь, поэтому Чемпионат ЮФО даёт возможность не только проявить себя, но и обменяться опытом с лучшими российскими мотокроссменами, — прокомментировал президент Федераций Мотоциклетного спорта России и Краснодарского края, директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус

*На территории ВДЦ «Орленок» состоится чемпионат мира по мотокроссу

Напомним, в мае на трассе «Орленка» пройдет российский этап чемпионата мира по мотокроссу — MXGP of Russia 2018.