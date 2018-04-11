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Андрей Бочаров проверил работу Центра выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018
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Андрей Бочаров проверил работу Центра выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Глава Волгоградской области проверил работу Центра выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018, расположенный в ТРЦ «ЕвропаСити Молл» на третьем этаже.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», губернатор оформил себе паспорт и осмотрел Центр. Отметим, что последний пока один в городе. В дни проведения матчей мундиаля их станет пять. Центры выдачи FAN ID появятся в аэропорту и около стадиона «Волгоград Арена». Оформить документ можно будет даже в последний день.
Напомним, что паспорт болельщика необходим для того, чтобы пройти на стадион «Волгоград Арена». Первый центр выдачи FAN ID открылся в центре города в ТРЦ еще 6 февраля 2018 года. По данным Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Волгоград занимает четвертое место в стране по количеству заявок на оформление паспорта. Волгоградцы подали уже 12 000 заявлений на получение документа.
Напомним, продажа билетов на матчи мундиаля возобновится 18 апреля. В этот же день заработает Билетный центр.
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