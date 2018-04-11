Ринат Билялетдинов: «Джеко провел сумасшедший матч, но в разгроме „Барса“ виновата сама» 

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов, комментируя поражение «Барселоны» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ромой» (0:3, 4:4 по сумме двух матчей и проход римлян), отметил, что каталонцев погубила излишняя самоуверенность.
— Думаю, каталонские футболисты еще до стартового свистка сочли, что вышил в полуфинал, — сказал Билялетдинов. — То есть у них была примерно следующая логика: свой гол мы всегда забьем, а соперник пусть попробует забить четыре, но это невозможно. На мой взгляд, уверенность «Барсы» переросла в самоуверенность. А по ходу игры команда не смогла решить непростую задачу и перестроиться. Да, конечно, сумасшедший матч провел Джеко, но я все равно думаю, что «Барселона» проиграла из-за недонастроя, не смогла правильно оценить ситуацию. Мне, например, непонятно, как опытные каталонские защитники упустили боснийца в эпизоде с первым голом — их же просто разорвали на слабой стороне линейного построения. Во втором мяч их обвинить сложнее, он был забит с пенальти. Ну а третий со «стандарта», и все кончилось. (Андрей СИЗЯКИН)