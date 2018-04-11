Паллотта: «Мы доминировали над „Барселоной“, и это было невероятно»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта поделился эмоциями после матча с «Барселоной» (3:0).

"В прошлом сезоне гол Перотти на последней минуте вывел нас в Лигу Чемпионов, и это было потрясающе. Но сегодняшний успех превзошёл всё. Думаю, это лучшая победа «Ромы». После 1:4 в первой игре, где нам не повезло и мы должны были бить два пенальти… Зная о том, что нам нужно побеждать 3:0, а если бы «Барселона» забила хотя бы гол, то нам бы пришлось забивать пять… Это что-то невероятное!

За пять лет пребывания в «Роме» я никогда не видел, чтобы команда играла вот так на протяжении 94 минут. Мы доминировали над «Барселоной», и это было невероятно! Хочу отдельно похвалить Ди Франческо, потому что тренер внёс большие изменения в схему, и это сработало блестяще. Нужно отдать ему должное — Эусебио изменил игру так, чтобы мы смогли добиться этого результата.

Почему мы не должны верить в выход в финал? Все думали, что «Барселона» — лучшая команда в мире, но камбэк после поражения 1:4 показывает, что такое «Рома» — приводит слова Паллотты Football Italia.