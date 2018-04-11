Ещё
В дни тестовых матчей в Калининграде введены дополнительные автобусные рейсы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В дни тестовых матчей в Калининграде введены дополнительные автобусные рейсы 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Региональные власти сообщают, что достигнута договоренность с перевозчиками о введении дополнительных рейсов после окончания матчей. Автобусы большого класса в 23 часа от Автовокзала пойдут в Балтийск, Гвардейск, Багратионовск, Черняховск, Гусев, Советск и в направлении приморских городов.
Сообщается также, что в дни тестовых матчей — 11 и 21 апреля, с 16 и до нуля часов попасть на остров Октябрьский можно будет по Деревянному мосту. Однако для этого водителям потребуется предъявить специальный пропуск. Оформить его калининградцы могли в МФЦ на площади Победы.
Вести Калининград: последние новости
В Калининграде 6-летний мальчик отправился в плавание на самодельном плоту Учительница, пенсионер, инженер. Кто претендует на пост главы Калининграда? «Балтика» провела тренировку на новом калининградском стадионе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании113
Пеле не приедет на ЧМ-2018 в Россию5
Умер легенда «Челси»10
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ2
Кришито определился с новым клубом
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение