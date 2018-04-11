В дни тестовых матчей в Калининграде введены дополнительные автобусные рейсы

Региональные власти сообщают, что достигнута договоренность с перевозчиками о введении дополнительных рейсов после окончания матчей. Автобусы большого класса в 23 часа от Автовокзала пойдут в Балтийск, Гвардейск, Багратионовск, Черняховск, Гусев, Советск и в направлении приморских городов.

Сообщается также, что в дни тестовых матчей — 11 и 21 апреля, с 16 и до нуля часов попасть на остров Октябрьский можно будет по Деревянному мосту. Однако для этого водителям потребуется предъявить специальный пропуск. Оформить его калининградцы могли в МФЦ на площади Победы.