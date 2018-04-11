Каряка покинул тренерский штаб клуба РФПЛ «Амкар» 

ТАСС, 11 апреля. Пермский футбольный клуб «Амкар» объявил о прекращении сотрудничества с тренером команды Андреем Карякой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что 40-летний специалист покинул клуб по собственному желанию.
"Конечно, жаль, что мы вместе не доработаем этот тяжелейший сезон, но такова жизнь, — сказал исполнительный директор клуба Денис Маслов. — И в тренировочном процессе, и в жизни команды Андрей играл огромную роль — его знания и готовность показать любой технический прием, неизменно позитивный настрой и склонность к анализу были несомненным капиталом «Амкара». Но он сам обратился в клуб с просьбой его отпустить, и мы с уважением отнеслись к его решению".
Каряка вошел в тренерский штаб «Амкара», который возглавлял Гаджи Гаджиев, в 2015 году. В марте текущего года Гаджиев покинул клуб, а главным тренером стал Вадим Евсеев. В чемпионате России сезона-2017/18 «Амкар» идет на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 28 очков в 24 матчах.