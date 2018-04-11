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Россию стараются выдавить из мировой политики и экономики, заявил Медведев
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Россию стараются выдавить из мировой политики и экономики, заявил Медведев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МЕДВЕДЕВ: В ЕВРОПЕ И США ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ РОССИИ УПОРНО НАВЯЗЫВАЮТ РОЛЬ ВРАГА, СТАРАЮТСЯ ВЫДАВИТЬ ИЗ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИКИ
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