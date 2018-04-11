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Челябинские хоккеисты подарили шайбу лисице из зоопарка
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Челябинские хоккеисты подарили шайбу лисице из зоопарка 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Игроки «Трактора» подарили шайбу челябинскому зоопарку, сотрудники которого решили презентовать ее лисе Майке — уж больно она любит такие игрушки. Как только зоолог протянул руку с подарком в вольер, лиса быстро выхватила шайбу и утащила. От восторга рыжая даже запищала. Теперь лисица не расстается с обновкой: всюду таскает ее в зубах, радостно наматывает круги по клетке и гоняет шайбу. Это зрелище записали на видео и выложили в сеть.
— А вы знаете, как по-лисьи «Шайбу! Шайбу!»? Майка урвала презент от любимой команды Хоккейный клуб «Трактор» и безумно счастлива, — написали в группе челябинского зоопарка.
Отметим, что «медведи» порой заглядывают в гости и к своим официальным талисманам, собственно, медведям — белым. Хоккеисты навещают мишек на удачу и подкармливают их красной рыбой. Им же спортсмены раньше приносили спортивную атрибутику.
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