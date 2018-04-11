На концерте Василия Ланового побывали ветераны педагогического труда

В Московском центре качества образования состоялся концерт Народного артиста СССР Василия Ланового

Представители первичной организации ветеранов педагогического труда школы №1349 Елена Протасова, Людмила Карцева и председатель Светлана Карякина на прошлой неделе посетили концерт Василия Ланового. Поэтический спектакль «Уроки живой поэзии» проходил в рамках Пушкинских дней России в Московском центре качества образования.

По словам учителей, концертная программа оказалась великолепной. Зал с замиранием сердца слушал великого артиста. Все зрители получили массу положительных эмоций и покидали зал в приподнятом настроении. По окончании программы ветераны выразили глубокую благодарность за приглашение на такое замечательное мероприятие.