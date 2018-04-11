Жители Богородского совершат виртуальное путешествие по Австрии

Познавательное занятие о культуре государства, расположенного в Центральной Европе, состоится 18 апреля в «Клубе общения молодых инвалидов».

В отделении социальной реабилитации инвалидов филиала «Богородское» Территориального центра социального обслуживания «Сокольники» пройдет очередная встреча в «Клубе общения молодых инвалидов». На этот раз разговор пойдет об Австрии.

Во время мероприятия москвичи ознакомятся с культурой, традициями и историей этого государства. Осмотрят основные достопримечательности Вены и других крупных и небольших австрийских городов.

Помимо этого по традиции в клубе будет проведена тематическая игра. Завершится вечер дружным чаепитием.

Начало встречи в 16:15 по адресу: ул. Бойцовая д. 2/30.

Участие в мероприятии свободное.