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Жители Богородского совершат виртуальное путешествие по Австрии
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Жители Богородского совершат виртуальное путешествие по Австрии 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Познавательное занятие о культуре государства, расположенного в Центральной Европе, состоится 18 апреля в «Клубе общения молодых инвалидов».
В отделении социальной реабилитации инвалидов филиала «Богородское» Территориального центра социального обслуживания «Сокольники» пройдет очередная встреча в «Клубе общения молодых инвалидов». На этот раз разговор пойдет об Австрии.
Во время мероприятия москвичи ознакомятся с культурой, традициями и историей этого государства. Осмотрят основные достопримечательности Вены и других крупных и небольших австрийских городов.
Помимо этого по традиции в клубе будет проведена тематическая игра. Завершится вечер дружным чаепитием.
Начало встречи в 16:15 по адресу: ул. Бойцовая д. 2/30.
Участие в мероприятии свободное.
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