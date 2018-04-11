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Допризывную молодежь приглашают поучаствовать в марш-броске
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Допризывную молодежь приглашают поучаствовать в марш-броске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Петрозаводск говорит
Марш-бросок «Никто, только мы!» пройдет в Петрозаводске на базе «Кургана».
12 мая в Петрозаводске на базе Республиканского лыжного центра «Курган» пройдет Республиканский марш-бросок для допризывной молодежи «Никто, только мы!».
Ежегодное проведение мероприятия демонстрирует свою эффективность как средство подготовки юношей к военной службе и их ориентации на поступление в учебные заведения по подготовке кадров для Вооруженных сил и силовых структур Российской Федерации, пропаганды здорового образа жизни.
Молодым людям предстоит преодолеть сложную дистанцию с контрольными пунктами и препятствиями, а также поразить из винтовки стрелковую мишень.
Заявки и личные заявления принимаются Оргкомитетом в письменном виде до 1 мая по адресу: 185001, г. Петрозаводск, ул. Щорса д. 5. Предварительные заявки необходимо направлять по e-mail: brig.21@onego.ru.
По материалам: ptzgovorit.ru
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