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Медведев заявил об избавлении от иллюзий о надежности партнеров
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Медведев заявил об избавлении от иллюзий о надежности партнеров 

Национальная Служба Новостей 58 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что последние шесть лет стали временем избавления от иллюзий о надежности наших партнеров. По его словам, вопреки здравому смыслу нашей стране начали упорно навязывать роль врага и стараются «выдавливать из мировой экономики».
По мнению Медведева, новые санкции США, введенные 6 апреля, стали очередной попыткой бороться с Россией путем недобросовестной конкуренции.
Медведев в эти минуты отчитывается перед Госдумой о проделанной за шесть лет работе. По словам глав правительства, это был трудный период для его кабмина, однако России «удалось не просто выжить, а начать развиваться», пишет «Газета.ру».
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