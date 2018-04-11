Медведев заявил об избавлении от иллюзий о надежности партнеров 

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что последние шесть лет стали временем избавления от иллюзий о надежности наших партнеров. По его словам, вопреки здравому смыслу нашей стране начали упорно навязывать роль врага и стараются «выдавливать из мировой экономики».
По мнению Медведева, новые санкции США, введенные 6 апреля, стали очередной попыткой бороться с Россией путем недобросовестной конкуренции.
Медведев в эти минуты отчитывается перед Госдумой о проделанной за шесть лет работе. По словам глав правительства, это был трудный период для его кабмина, однако России «удалось не просто выжить, а начать развиваться», пишет «Газета.ру».