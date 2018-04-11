Развитием детского футбола в стране занимаются неучи, лентяи и «больные»

Совсем скоро наша страна примет свой первый в истории чемпионат мира по футболу. К этому событию у нас готовятся основательно. Многие вопросы президент держит лично на карандаше. Строятся стадионы, обновляется инфраструктура.

Но при всем этом сборная России по футболу вряд ли прыгнет выше головы. Выйдет из группы — уже хорошо. Надеяться на большее можно, но особо рассчитывать не стоит. Всё закончится скорее всего так, как это уже часто бывало. Будем следить за красивой игрой других стран.

Все-таки Россия в футболе не ровня той же Бразилии, Франции, Германии или Бельгии. Третье место на Евро-2008 — это, пожалуй, наш максимум. Тот успех мы с ностальгией вспоминаем на своих кухнях при просмотре очередного блеклого выступления первой команды.

Но в чем причина? Что у нас делается не так? В этом, мы, как настоящие диванные аналитики, и постараемся с вами разобраться.

Начать следует с азов — с детско-юношеского спорта. Именно в нем и кроется проблема. Что у нас в стране делается/не делается для развития детского футбола?

Первая загвоздка — отсутствие соответствующей инфраструктуры. Не хватает крытых манежей. А с нашим климатом, полгода необходимо тренироваться именно в них. Причем, не на паркете, а на искусственном газоне.

Похвастаться такими условиями могут только лучшие футбольные школы страны: Академия «Спартак» Москва, «Краснодар», «Локомотив»… совсем скоро этот список обрывается. Получается, что половина времени, отведенного на тренировочный процесс, образно, в футбольной школе Иркутской области просто теряется.

Проблема не нова. Совсем недавно один из юных футболистов сделал даже эмоциональное видеообращение на эту тему.

Впрочем, отсутствие инфраструктуры, это лишь малая часть тех неполадок, которые очевидны на сегодняшний день в детском футболе.

Все секции в стране можно условно разделить на три типа.

Футбольные секции, которые существуют при поддержке властей. Как правило, обучение в них бесплатное, но подход часто оставляет желать лучшего. Профессионалов здесь не готовят, скорее, набирают детей для галочки. Самое часто встречающееся объяснение тренеров: «как платят, так и тренируем». Частные футбольные школы и академии. В свою очередь, подразделяются на платные и бесплатные. а) Платное обучение (в среднем от 5 до 30 тыс. рублей в месяц), чаще всего это франшиза от европейских футбольного грандов. Тренируют хорошо, индивидуальный подход, но с нашими зарплатами для большинства этот вариант не приемлем; б) Бесплатное обучение. Сюда попадают только талантливые дети/спорт высших достижений. Речь про детские школы и футбольные академии при профессиональных клубах. И наконец, так называемые дворовые секции или «шарашкины конторы». Тренеры здесь без лицензий, без профильного образования и так далее. Тренировки на паркете или круглый год на улице. Зато эти школы дешевые и большинству родителей по карману. Вот такая лотерея нам и достается. Если повезло с тренером — хорошо, будет толк, а если нет, можно и подзатыльник получить от такого псевдоспециалиста.

Добавлю, что турниры, как правило, все платные (в среднем от 400 до 1000 рублей, это без длительного переезда за пределы своего региона).

Таким образом, напрашивается очевидный вывод: развитием детского футбола занимаются либо лентяи и неучи, либо «больные» на голову люди. В данном случае под «больными» подразумеваю альтруистов и настоящих профессионалов своего дела. Таких, увы, единицы.

«Каждый заботиться о своем кошельке, причем, в большинстве своем хотят зарабатывать и ничего не делать. Исключения единичны. Вот, например, руководство красно-белых, в частности, вице-президент клуба Наиль Измайлов уделяет особое внимание подготовке своих кадров, — поделился в беседе со мной Никита Шабанин, руководитель детского футбольного клуба «Витязь» из подмосковного Ногинска. — В этом смысле детская Академия «Спартак» Москва имени Федора Черенкова , пожалуй, лучшая в стране. Недавно, мы заключили с ней партнерство. Ищем в Подмосковье и в других регионах талантливых ребят для московского «Спартака», для них это реальный шанс стать профессиональным футболистом, причем бесплатно».

Но это скорее исключение, в целом же, чтобы добиться высоких результатов в детско-юношеском футболе, родителям нужно много вкладываться в процесс обучения, в том числе финансово.

Нехватка времени, трудности в учебе… такой ритм выдерживают единицы. И в конечном итоге, наши потенциальные «Месси» и «Роналду» гоняют мяч лишь во дворе. А потом, в лучшем случае, смотрят вместе с нами на кухне очередную блеклую игру национальной сборной.

Это мой первый материал на тему детско-юношеского спорта. Мне, как футбольному болельщику, а прежде всего, как отцу подрастающего парня, который мечтал бы самореализоваться в спорте, вопрос подготовки новых поколений футбольных мастеров очень важен. И потому я постараюсь рассказать о том, как выбрать подходящий спортклуб, как узнать хорошего тренера, где найти экипировку, и многое другое.

Для начала замечу, что на детей младших возрастных групп (6−9 лет) кричать категорически нельзя. Это разрушает детскую психику. Никакие другие аргументы не принимаются.

Если вам попался «крикун» — сразу бегите от него. Даже если он дает результат на начальном этапе, это вовсе не означает, что другой уравновешенный тренер такого результата вашему ребенку не даст. Здоровье важнее. Терпения и удачи.