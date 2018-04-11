Запись на бесплатные занятия танцами началась в центре культуры на Головачева

Набор участников на уроки по программе «Танцы для активных людей старшего возраста» открыли в филиале центра культуры «Спутник», который находится на улице Головачева. Об этом рассказал представитель культурного учреждения.

— Центр уже давно готовился к участию в пилотном проекте «Активное долголетие» и заявил несколько программ, среди которых «Танцы для активных людей старшего возраста». Подробную информацию о записи можно получить по телефону 8 (499) 170-94-86, — сообщил представитель «Спутника».

Филиал «Спутника» в районе Люблино расположен по адресу улица Головачева, дом 3, корпус 2. (мю)