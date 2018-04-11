С хлебом и солью закроют горнолыжный сезон в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске в эту субботу, 14 апреля, в 15.00 в комплексе «Хвойный Урман» пройдет закрытие горнолыжного сезона.

Как сообщает пресс-служба АУ «ЮграМегаСпорт», традиционное гуляние в этом году пройдет в русском народном стиле. Гостей встретят хлебом с солью. Также на закрытии развернется целая ярмарка с сувенирами, пряниками и прочими угощениями.

Главным развлечением вечеринки-закрытия станет катание через бассейн с водой. Немногие могут преодолеть бассейн сухими. Судьи определят лучших в номинации: «Мистер и миссис „Хвойный Урман“, „Лучшие брызги“, „Лучший костюм“, „Лучший купальник“, „Самый юный участник“, „Самый красивый спуск на бублике“, а также „Самый красивый переезд через бассейн“.

Кроме того, югорчан ждет массовый спуск в купальниках. Участники на финише получат памятную медаль и бонус в виде 1 часа бесплатного катания.

Любители социальных сетей смогут принять участие в Instagram-конкурсе на самое оригинальное селфи, разместив фотографию с вечеринки-закрытия с хэштегом #отдыхаемнаурмане. Его победителя также ждет приз.