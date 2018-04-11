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Серебро международного турнира по тхэквондо завоевал воспитанник «Самбо-70» из Черемушек
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Серебро международного турнира по тхэквондо завоевал воспитанник «Самбо-70» из Черемушек 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
В Москве подвели итоги третьего международного турнира по тхэквондо ВТФ, на котором выступили спортсмены отделения «Севастопольский» центра спорта и образования «Самбо-70». Всего в соревнованиях приняли участие 686 спортсменов.
Воспитанник «Самбо-70» из Черемушек Михаил Сергеев показал класс на этом турнире и завоевал серебро в весовой категории до 49 килограммов. Помог юному борцу подняться на вторую ступень пьедестала его тренер В. А. Попов.
Напомним, отделение «Севастопольский» центра находится в районе Черемушки на улице Новочеремушкинской, дом 64, корпус 3. В школе работают 39 тренеров. Из них шесть Заслуженных тренеров России, семь Заслуженных мастеров спорта, шесть мастеров спорта международного класса и один Заслуженный работник физической культуры. За время работы школы подготовлено восемь заслуженных мастеров спорта, пять мастеров спорта международного класса, более 90 мастеров спорта СССР и России, а также около 450 кандидатов в мастера спорта.
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