Серебро международного турнира по тхэквондо завоевал воспитанник «Самбо-70» из Черемушек

В Москве подвели итоги третьего международного турнира по тхэквондо ВТФ, на котором выступили спортсмены отделения «Севастопольский» центра спорта и образования «Самбо-70». Всего в соревнованиях приняли участие 686 спортсменов.

Воспитанник «Самбо-70» из Черемушек Михаил Сергеев показал класс на этом турнире и завоевал серебро в весовой категории до 49 килограммов. Помог юному борцу подняться на вторую ступень пьедестала его тренер В. А. Попов.

Напомним, отделение «Севастопольский» центра находится в районе Черемушки на улице Новочеремушкинской, дом 64, корпус 3. В школе работают 39 тренеров. Из них шесть Заслуженных тренеров России, семь Заслуженных мастеров спорта, шесть мастеров спорта международного класса и один Заслуженный работник физической культуры. За время работы школы подготовлено восемь заслуженных мастеров спорта, пять мастеров спорта международного класса, более 90 мастеров спорта СССР и России, а также около 450 кандидатов в мастера спорта.