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Биатлонистка Коукалова призналась, что страдала от анорексии много лет
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Биатлонистка Коукалова призналась, что страдала от анорексии много лет 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила, что долгие годы у нее были нарушения пищевого поведения. Все началось с того, что тренер юниорской сборной Чехии стал упрекать спортсменку из-за лишнего веса, называя ее жирной и сравнивая со свиньей.
"Скорее всего, он вообще не знал, как нужно общаться с девочками-подростками, потому что говорил мне, что я жирная как свинья. Как-то раз, когда я весила чуть меньше, чем сейчас, он подвел меня к зеркалу и сказал: «Посмотри, как ты ужасно выглядишь». После этого я начала выбрасывать свою еду в унитаз", — цитирует Коукалову Sports.ru.
Она вспомнила, что иногда не ела целыми днями, а только пила воду. «Это было ужасно, мне так стыдно это вспоминать… И очень сложно об этом говорить. В итоге я смогла взять медали в Сочи-2014, но так ослабла, что вернулась к нормальному питанию», — добавила спортсменка.
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