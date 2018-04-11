Каряка покинул тренерский штаб «Амкара»

Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы команды, 40-летний специалист покинул клуб по собственному желанию.

"Конечно, жаль, что мы вместе не доработаем этот тяжелейший сезон, но такова жизнь. И в тренировочном процессе, и в жизни команды Андрей играл огромную роль — его знания и готовность показать любой технический прием, неизменно позитивный настрой и склонность к анализу были несомненным капиталом «Амкара».

Но он сам обратился в клуб с просьбой его отпустить, и мы с уважением отнеслись к его решению", — прокомментировал ситуацию исполнительный директор клуба Денис Маслов

В нынешнем сезоне «Амкар» под руководством Вадима Евсеева занимает 11-е место в таблице, набрав 28 очков в 24 матчах.

Ранее сообщалось, что «Амкар» вернет деньги владельцам абонементов за перенесенные домашние матчи.