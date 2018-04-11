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Каряка покинул тренерский штаб «Амкара»
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Каряка покинул тренерский штаб «Амкара» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы команды, 40-летний специалист покинул клуб по собственному желанию.
"Конечно, жаль, что мы вместе не доработаем этот тяжелейший сезон, но такова жизнь. И в тренировочном процессе, и в жизни команды Андрей играл огромную роль — его знания и готовность показать любой технический прием, неизменно позитивный настрой и склонность к анализу были несомненным капиталом «Амкара».
Но он сам обратился в клуб с просьбой его отпустить, и мы с уважением отнеслись к его решению", — прокомментировал ситуацию исполнительный директор клуба Денис Маслов.
В нынешнем сезоне «Амкар» под руководством Вадима Евсеева занимает 11-е место в таблице, набрав 28 очков в 24 матчах.
Ранее сообщалось, что «Амкар» вернет деньги владельцам абонементов за перенесенные домашние матчи.
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