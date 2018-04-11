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Медведев: Россия научилась превращать вызовы в стимулы развития
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Медведев: Россия научилась превращать вызовы в стимулы развития 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Россия научилась извлекать выгоду из текущей конъюнктуры и превращать вызовы в стимулы развития. Такое мнение высказал премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом о деятельности правительства в Государственной думе.
"Мы научились превращать вызовы — в стимулы нашего развития", — сказал он. По мнению премьера, истекшие шесть лет стали годами «открытия себя», «открытия новых возможностей». «Мы осознали, что должны стать более самодостаточными. И на промышленной продукции теперь все чаще написано — „Сделано в России“.
И что самое главное, сделано хорошо!» — отметил глава правительства.
Медведев подчеркнул, что России удалось вернуть себе статус аграрной державы и теперь наш хлеб покупают по всему миру, так же как и российский «софт» и IT, которые на Родине создают основу для цифровой экономики. Кроме того, Россия продолжает работу по освоению Арктики.
Медведев коротко перечислил основные достижения страны за истекший период. «Мы защитили свой дом от террористов, остановив превращение Ближнего Востока в глобальный террористический лагерь», — заявил он. Глава кабинета министров не обошел вниманием крупные международные соревнования и отметил проведение Летней Универсиады и Кубка Конфедераций, Зимней Олимпиады и Паралимпиады. «Мы гордимся этими соревнованиями и нашими атлетами», — отметил Медведев.
Кроме того, Россия быстрее всех в мире росла в рейтинге Doing Business. Наши ребята только начали участвовать в соревнованиях профессионального мастерства WorldSkills — и в 2017 году уже завоевали первое место, а в мировых олимпиадах по многим предметам лидерство наших школьников и студентов — стало традиционным.
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