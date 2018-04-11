Ахмед Айдамиров: «Планируем, что Ледяхов будет работать до конца сезона, но все будет зависеть от результатов „Ахмата“

— Президент клуба ( Магомед Даудов . — Прим. «СЭ») объявил, что исполняющим обязанности будет Ледяхов, — сказал Айдамиров.

— Стоит ждать, что у «Ахмата» появится главный тренер без приставки «и.о.»?

— Все решится в ближайших играх.

— То есть к «Тосно» команду будет готовить Ледяхов?

— Не будет, а он уже готовит ее.

— То есть пока в ваших планах Ледяхов будет работать до конца сезона?