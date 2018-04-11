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Ахмед Айдамиров: «Планируем, что Ледяхов будет работать до конца сезона, но все будет зависеть от результатов „Ахмата“
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Ахмед Айдамиров: «Планируем, что Ледяхов будет работать до конца сезона, но все будет зависеть от результатов „Ахмата“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что судьба исполняющего обязанности главного тренера команды Игоря Ледяхова будет зависеть от результатов грозненцев. Ранее было объявлено об отставке Михаила Галактионова, который руководил клубом из столицы Чеченской республики с декабря 2017 года.
— Президент клуба (Магомед Даудов. — Прим. «СЭ») объявил, что исполняющим обязанности будет Ледяхов, — сказал Айдамиров.
— Стоит ждать, что у «Ахмата» появится главный тренер без приставки «и.о.»?
— Все решится в ближайших играх.
— То есть к «Тосно» команду будет готовить Ледяхов?
— Не будет, а он уже готовит ее.
— То есть пока в ваших планах Ледяхов будет работать до конца сезона?
— Пока планируем так, но все будет зависеть от результатов команды. (Андрей СИЗЯКИН)
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